Guida alle camicie su misura per tutti dalle classiche alle più eccentriche

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Lesusono un piccolo tesoro sartoriale da custodire nel proprio armadio, quel pezzo che, anche se semplice e tradizionale, si fa notare ed è capace di elevare il look, sia esso formale o più casual. Scegliere una camicia suvuol dire saper attendere per avere un capo curato e realizzato a mano (possono essere necessari da 3 fino anche a 30 giorni), personalizzabile e adattabileproprie esigenze, non solo in fatto di gusti e stile, ma anche per una vestibilità che sia perfettamente in linea con le caratteristiche fisiche di ciascuno.