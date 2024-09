Gli Italiani di pump track nell’impianto Bike360

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Domenica prossima gli occhi di tutti gli atleti e gli appassionati disaranno su Ponte Buggianese. Il comune valdinievolino ospiterà infatti i Campionatipresso il, uno degli impianti più moderni e all’avanguardia dell’intero panorama nazionale. Un’occasione unica per dare ulteriormente risalto ad una disciplina, il, in costante crescita e per sottolineare quanto Ponte Buggianese sia ormai diventata un punto di riferimento per tutta Italia. "Ci tengo a ringraziare la Regione Toscana che ci ha dato un grande aiuto – ha sottolineato, nella conferenza di presentazione dell’evento, il sindaco Nicola Tesi –. Siamo orgogliosi che il nostro comune possa ospitare un appuntamento del genere, che vedrà la partecipazione dei migliori atleti