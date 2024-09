Fondo sviluppo e coesione altri 35 miliardi per la Campania

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 17 settembre 2024) Caserta. «L’accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione porterà alla3,5di euro. Sono queste le risorse previste daldie quello di rotazione che consentiranno investimenti strategici per cittadini e imprese della. La tenacia del governatore De Luca ha dato i suoi frutti facendo chiudere in maniera positiva per launa querelle istituzionale che si è trascinata per mesi. Queste risorse rappresentano un’occasione unica per i sindaci del territorio che potranno contare su nuove somme dopo quelle del PNRR. Metto a disposizione di tutte le amministrazioni della provincia di Caserta e dellail mio ruolo istituzionale per capitalizzare al meglio questa occasione andando a realizzare progetti che possano determinaree lavoro».