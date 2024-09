Escalation infinita Gente esasperata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) EMPOLi "Un’altra serata di violenza ha sconvolto il centro di Empoli. In via del Giglio, sotto gli occhi attoniti dei residenti, preoccupati per l’di violenza che sembra non avere fine". Le parole di Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci per il gruppo consiliare Centrodestra destra per Empoli che raccontano di esser stati contattati da molti abitanti "esasperati"."Questi episodi sono inaccettabili. Non possiamo tollerare che Empoli diventi teatro di continue risse in pieno centro. Le istituzioni devono intervenire con maggiore severità per fermare questa deriva. Per anni il Pd ha parlato di ‘percezione’ dei cittadini. Ma la realtà è che c’erano, e ci sono tuttora, veri e propri problemi di sicurezza che non possono essere minimizzati o ignorati".