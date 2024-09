C’è più gusto per chi pedala Buono colazione in regalo oggi si continua in centro | | Per ora un progetto pilota

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) ‘Vai in bicicletta? Allora meriti un premio!’ E così, i volontari della FIAB-Amici della Bicicletta di Ascoli inaugurano la ‘Sem’ (settimana europea per la mobilità ndr.), istituita dalla Commissione Europea per sensibilizzare gli stati sulla mobilità urbana sostenibile. Dal bordo delle piste ciclabili, con felpe gialle fluo e blu, distribuiscono il tagliandino ‘’ a chi si sposterà in bicicletta al mattino, dalle 7.30 alle 8.30, per andare a scuola o al lavoro o più semplicemente per fare la spesa. Si tratta di un ‘’ che permette ai ciclisti di riscattare un cappuccino o un caffè con pasta in uno dei numerosi bar convenzionati. "Abbiamo proposto questa iniziativa per terza volta ad Ascoli, ed è unsolo ascolano.