West Wing reunion agli Emmy | Una volta inventavamo storie ora le prendono dai telegiornali

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) In occasione dell'anniversario si sono riuniti sul palco degliMartin Sheen, Allison Janney e gli altri membri del cast della serie I membri del cast di- Tutti gli uomini del Presidente sono stati protagonisti di unasul palco deglidomenica sera, per celebrare il 25° anniversario del debutto dello show che ricorre la prossima settimana. Le star Martin Sheen, Allison Janney, Dulé Hill, Janel Moloney e Richard Schiff erano tutti sul palco durante la cerimonia per presentare il premio per la migliore serie drammatica. Sebbene si sia trattato di un breve segmento, il cast è apparso anche su una replica del set, dove ha preso in giro il clima politico moderno. "È difficile credere che solo