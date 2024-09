Torna la pulizia della strada al Centro Giano i residenti | Finalmente è passata AMA

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 settembre 2024)contenti per il passaggio dell’AMA nel quartiere dinel X Municipio di Roma Capitale E’laper numerose zone di, piccolo quartiere sorto nell’entroterra del X Municipio di Roma Capitale. Il passaggio dell’AMA mancava da diverso tempo, coizona che in più occasioni avevano segnalato al Comune i problemi di decoro nel quadrante cittadino e addirittura la presenza di discariche abusive. I lavori, che hanno interessato le vie principali del quartiere, hanno toccato anche il quadrante nei pressi dell’Asilo Nido.esultano per laGli interventi si sono svolti questa mattina sul presto, come immortalato da numerose immagini del Comitato di Quartieresulla propria pagina Facebook.