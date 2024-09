The Penguin i produttori confermano che è in sviluppo un altro spin-off di The Batman | sarà incentrato su Harvey Dent?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 16 settembre 2024) The, iche è inun-off di Thesu? Dopo il grande successo di Thenelle sale cinematografiche, il regista Matt Reeves aveva annunciato che erano in cantiere diversi-off per il piccolo schermo, tra cui The, una serie di Gotham PD e un progettosul famigerato manicomio di Arkham. Solo uno di questi è andato avanti (Thedebutta questa settimana), ma sembra che i primi piani siano in atto per unshow ambientato nel BatVerse, o “TheEpic Crime Saga”, per dare il titolo ufficiale al franchise. Parlando con The Direct, il produttore esecutivo di TheDylan Clark ha rivelato che sta “continuando” a sviluppare un-off con Matt Reeves.