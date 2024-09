Morto Tito Jackson fratello di Michael e membro dei leggendari ‘Jackson 5’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 –dei5 edi, èa 70 anni. Era il terzo dei nove fratelli, tutti destinati a carriere più o meno brillanti nel mondo della musica pop. Nel 1984, dopo la fine del Victory Tour dei5,lavorò come produttore discografico e collaborò ad alcune sessioni con altri musicisti. Nel 1985 fece parte come corista dello USA for Africa, un supergruppo di 45 celebrità della musica pop, tra cui sua sorella La Toya, Stevie Wonder, Bruce Springsteen e suo, che per l'occasione scrisse il brano We Are the World assieme a Lionel Richie. La canzone, prodotta da Quincy Jones, aveva lo scopo di raccogliere fondi da devolvere alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in quel periodo da una disastrosa carestia.