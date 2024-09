Meloni Salvini Open Arms Qua tira aria di governo tecnico La bomba di Magliaro Parenzo sotto choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "di". Paolo, ex portavoce di Giorgio Alimirante, ex vicedirettore del Tg1 e ormai commentatore fisso delle vicende del centrodestra nei talk di La7, unisce i puntini e delinea uno scenario inquietante intorno a Palazzo Chigi. La vicenda del ministro Gennaro Sangiuliano e l'affaire MRosBoccia, le accuse adnnasorella della premier Giorgia, l'attivismo di Mario Draghi (che settimana scorsa ha incontrato Marina Berlusconi), buon ultima la richiesta di 6 anni di carcere dei pm di Palermo del processocontro il leader della Lega Matteo, nelle vesti di ministro degli Interni nel 2019 ma che oggi è ancora vicepremier. Un assalto diretto al, su più fronti e in più fasi, secondo, ospite in studio di Davida L'che