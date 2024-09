Ho un cancro maligno La confessione choc della bellissima vip italiana | Mi hanno asportato le ovaie

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Ho il, mile”. Lavip. A raccontare tutto, tra sorrisi e speranza, è proprio la diretta interessata che affida ai social questa notizia terribile e clamorosa. “Domenica scorsa, mi sono registrata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era unalleallo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza (guarda queste foto per le prove, lol)”. >> “Gli ha chiesto questa cifra”. Chiara Ferragni contro Fedez all’incontro con gli avvocati E ancora: “Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco. La vita accade; dagli una ragione.