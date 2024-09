Figline pari resta stretto Il gol di Mugelli non basta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) FLAMINIA 11 FLAMINIA: De Fazio, Penchini (44’ Bonifazi) Mazzon (45’ Mariani), Parametti, Benedetti, Bruno, Sirbu, Casoli, Ciganda (71’ Rossi), Malaccari, Celentano (57’ Borgo). All.: Nofri Onofri.1965: Pagnini, Giraudo, Zellini, Milli (87’ Nyamsi), Francalanci, Simonti, Remedi (72’ De Pellegrin), Borghi (71’ Bartolozzi),, Torrini, Ciravegna. All.: Tronconi. Arbitro: Battistini di Lanciano. Marcatori: 9’, 14’ Ciganda. Note: spettatori 250. Ammoniti: Mazzon, Ciraudo, Sirbu, Ciganda, Bruno, Rossi. Espulso al 54’ Sirbu per doppio giallo. CIVITA CASTELLANA – Sul campo del Flaminia, ildi Tronconi gioca una discreta gara ma non riesce a graffiare più del dovuto anche in superiorità numerica la squadra dell’ex Nofri.