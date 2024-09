Da oggi in Germania i controlli anti-migranti ai confini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Come annunciato dal cancelliere Olaf Scholz, lada questa mattina ha ristabilito per la durata di almeno sei mesi, eventualmente prorogabili, ialle frontiere in funzione-immigrazione clandestina, sospendendo di fatto la libera circolazione di Schengen. La ministra dell'Interno, Nancy Faeser, ieri ha dichiarato che l'obiettivo della decisione è "di combattere l'immigrazione illegale" e di "fermare i criminali e identificare e fermare gli estremisti islamici incipo". Le misure includonoai posti di frontiera con i Paesi confina caso da parte della polizia federale. (ANSA-AFP).