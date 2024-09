Coppa Davis 2024 Volandri soddisfatto | Vogliamo rialzare il trofeo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “la. L’accesso alle Final Eight è un risultato che abbiamo raggiunto tutti insieme. La settimana è stata pazzesca, devo ringraziare i ragazzi e tutte le persone che stanno lavorando alle loro spalle: sono tante e tutti hanno fatto la loro parte”. Sono le parole di Filippoin conferenza stampa al termine della fase a gironi di. “Devo poi ringraziare anche i ragazzi che non erano qui, ne posso portare solo cinque ma sono il doppio quelli che avrei potuto portare qui – ha proseguito il capitano – E’ stata una lotta continua, compreso l’ultimo doppio, sono partite queste che si vincono o si perdono per pochissimi punti e non smetterò di ringraziare i ragazzi per la loro disponibilità e per esserci stati nelle difficoltà altrui.