Carta Dedicata a te | il post dell’INPS informa di rivolgersi al Comune ecco cosa c’è scritto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ancora molta confusione in merito alla nuovaa Te. L’Inps è intervenuto per fare chiarezza una volta e per tutte. Mai come quest’anno i cittadini sono confusi subisogna o non bisogna fare in merito allaa Te. Questa Social card, in realtà esiste già da qualche anno e, a dispetto di ogni previsione, il Governo di Giorgia Meloni ha deciso di confermare il sussidio anche per il 2024 aumentandone anche l’importo. l’INPS ha rilasciato una nuova comunicazione sullaa te:cambia in questo fine 2024 – cityrumors.itQuest’anno laa Te ammonta a ben 500 euro: un vero aiuto per tante famiglie messe sempre più in crisi dai rialzi sui generi alimentari e dal carovita in generale. Tanti ricevono l’aiuto quest’anno per la prima volta e non hanno ancora ben capito chedevono fare per ritirarla e per attivarla.