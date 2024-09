Cappuccetto Rosso in scena in un bosco vero | succede a Bagnone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Massa, 16 settembre 2024 - Sabato 21 settembre alle 16, nelincantato, in località Iera a, Zaches Teatro presentanel. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, va inper il secondo appuntamento della sezione toscana dello Sparse Plus Festival, il progetto europeo nato per promuovere lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali europee. Un’esperienza immersiva per adulti e bambini dai 4 anni, ambientata in un. Lo spettacolo, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco/Francesca Valeri, Enrica Zampetti, è prodotto da Zaches Teatro; regia e drammaturgia di Luana Gramegna, musica dal vivo e paesaggio sonoro di Cristina Petitti. Attorno al pubblico immerso nelsi muovono, appaiono e scompaiono i personaggi della fiaba di, dando vita alla famosa storia della bambina e del lupo.