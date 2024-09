Cacciatore lascia un paese al buio | sbaglia mira e spara all’alta tensione blackout generale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Foiano della Chiana (Arezzo), 16 settembre 2024 – Chissà quale animale aveva visto sul mirino ilche nella mattina di domenica hato sulla linea dell’altaa Foiano della Chiana mandando una parte di Pozzo della Chiana. Succede davvero - e succede a Foiano della Chiana - il primo giorno della stagione venatoria in Toscana. Un errore di? L’ipotesi più probabile, parrebbe da escludersi che si sia trattato di un gesto volontario. Che sia stato un fagiano, un colombaccio, un merlo o un altro volatile non si sa, quel che è certo è che qualcuno nella giornata di ieri si è ritrovato senza luce per buona parte del pomeriggio. Il bizzarro episodio è accaduto in una zona periferica della cittadina, dove nel frattempo si stava invece svolgendo la prima giornata di iniziative legate alla Settimana foianese che aveva preso il via ieri.