Attentato a Trump | il video della cattura di Routh Era appostato da oltre 12 ore

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ryan Wesley, l’uomo sospettato di volere assassinare Donald, era rimasto accampato per circa 12 ore nei pressi del campo da golf dove si trovava l’ex presidente, prima di essere scoperto da un agente del Secret Service. E’ quanto indicano i dati del suo telefono cellulare, contenuti nei documenti presentati oggi in tribunale. LEGGI ANCHE, lui non molla: "Felice di essere vivo". S'indaga per tentato omicidio: ecco chi è l'arrestato, Meloni: "Un monito per tutti. Ridare dignità alla politica contro odio e violenza" Un agente dell’Fbi afferma in una dichiarazione giurata che, sulla base dei primi controlli dei datirete T-Mobile, il cellulare dirisulta “nei pressi dell’area” dall’1. 59 di domenica fino alle 13.31, quando l’agente ha visto la canna del suo fucile sporgere da dietro un albero.