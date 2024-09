WTA Monastir 2024 | Sonay Kartal esulta primo trionfo sul circuito maggiore Sramkova battuta in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)sulWTA per. La britannica, numero 151 del mondo, porta a casa il terzo successo per il suo Paese a, nel 250 tunisino:in due ore la slovacca Rebeccaper 6-3 7-5.tra giocatrici fuori dalle top 100, ma se in un caso si tratta di processo di crescita (è pur sempre classe 2001), nell’altro c’è un discorso legato alla poca costanza. Ilparziale inizia subito col break a 30 di, che lo trova con un brillante vincente lungolinea di rovescia.restituisce subito ai vantaggi, alla quarta chance, per poi involarsi sul 3-1 dopo altre quattro palle break. Subito ripresa, la britannica non si perde però d’animo, rimane ben attaccata alla situazione e strappa ancora il servizio a zero alla slovacca, per poi andare a chiudere a 15 con un errore dell’avversaria.