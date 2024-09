Traffico Roma del 15-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione poiché gli spostamenti in queste ore di domenica mattina nella capitale chiusa via di San Teodoro per lavori tra via dei fienili e via dei Cerchi per la presenza di alberi pericolanti chiusa via Sudafrica tra via Marocco e via Uganda sulla tangenziale per lavori fino al 4 ottobre chiusa la rampa per la Prenestina in direzione San Giovanni evitabili ripercussioni alin viale dello Scalo di San Lorenzo e nella zona di Porta Maggiore per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità