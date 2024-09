Streghe il cast della serie rende omaggio a Shannen Doherty al ' 90s Con | Aveva il cuore di un leone

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) Durante il '90s Con, ildiha ricordato la collega, scomparsa nel mese di luglio. Ildiha reso un tributo speciale a. Sabato 14 settembre, Holly Marie Combs, Brian Krause, Rose McGowan, Dorian Gregory e Drew Fuller hanno resoalla loro collegha con un episodio speciale in diretta del loro podHouse of Halliwell al '90s Con, con ospite Brian Austin Green. Le parole dei colleghi "Questo è uno schifo", ha detto Green. "era una fottuta dura. Era una dura. Penso che tra tutte le personemia vita lei sia stata quella più impavida e coraggiosa. Posso capire come questo possa essere percepito da alcune persone come