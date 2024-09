Stramaccioni | Carlos Augusto potenziale fattore Lautaro Martinez maturo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) Andreasi è così espresso alla vigilia del match tra Monza e Inter: accento posto sul ruolo die della voglia di. TURNOVER PRUDENTE – Andreaha esplicitato il suo punto di vista, a DAZN, in merito alle scelte di Simone Inzaghi per il futuro: «Inter ha profondità e identità maggiori. Può approfittare del pareggio della Juventus, il che è uno stimolo importante per i nerazzurri. Il turnover è ponderato, comprendendo anche nomi particolari ma non Mkhitaryan. Mi piaceda braccetto di sinistra perché è indice di un’Inter positiva. Può rappresentare un giocatore veloce per i recuperi e per quelle situazioni in cui Daniel Maldini e altri possono trarre vantaggio. Davanti ci sono quei due lì quando ci sono loro è Inter., quando sta bene, gioca.