Stefano De Martino anche a Tale e Quale Show

(Di domenica 15 settembre 2024) Un esordio a Rai 1 tutt’altro che in punta di piedi. PerDe, la rete ammiraglia ha spalancato letteralmente le porte,di. Venerdì 20 settembre prenderà il via la nuova edizione delloguidato da Carlo Conti e il neo conduttore di Affari Tuoi siederà in giuria. Desarà il primo ‘quarto giudice a rotazione’ di2024 e affirà i titolari Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e la new entry Alessia Marcuzzi, che tra l’altro con‘condividerebbe’ le corna messe a Belen. Sarà felice l’argentina di vederli ‘attavolati’ insieme. La sua partecipazione aè stata ufficializzata ai Music Awards, con Deall’Arena di Verona con tanto di pacco di Affari Tuoi per una gag con Conti, che evidentemente c’ha preso gusto e lo invita ovunque.