Pioggia forte per giorni in Emilia Romagna | Attenzione alle allerte meteo

(Di domenica 15 settembre 2024) Bologna, 15 settembre 2024 – Un grosso vortice depressionario si avvicinacoste romagnole e marchigiane dell’Adriatico: porterà ad almeno duediabbondanti con carattere di rovescio che saranno localmente molto forti. Proprio in queste ore si stanno ricordando i due anni dall’alluvione che portò morte (persero la vita 13 persone tra cui un bimbo di 8 anni) e distruzione nelle Marche. “Ma i modelli previsionali dicono chiaramente che non sarà niente di simile, neanche a quello che accadde a maggio dell’anno scorso in”, mette subito in chiaro Pierluigi Randi, presidente Ampro (Associazioneprofessionisti) e consulente tecnico di Agenzia Italia