Ostia ok dalla Giunta per la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Wolf Ferrari e Colombo

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 settembre 2024 – Ladi Roma Capitale ha approvato il progetto definitivo riguardante laina massimo rischio di via Cristoforo-Via Pindaro-Vianel Municipio X, una delle intersezioni pericolose individuate grazie ad un lavoro congiunto tra Assessorato alla Mobilità, Dipartimento e Roma Servizi per la Mobilità. I lavori, finanziati con poco più di mezzo milione di euro, prevedono, tra le altre cose, una ridefinizione delle traiettorie, la revisione ed ottimizzazione dei percorsi pedonali per renderli più sicuri, l’adeguamento della segnaletica stradale, una nuova regolazione semaforica e il rinnovo della pavimentazione stradale.