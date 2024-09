Open Arms la Procura di Palermo chiede 6 anni di carcere per Salvini | la difesa in un lungo video

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 15 settembre 2024) Il Pm ha chiesto seidi reclusione per Matteo, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, cinquefa, lo sbarco dalladi 147 migranti a Lampedusa. Per motivare la richiesta di condanna, il pm Marzia Sebella ha sottolineato che “il pos doveva essere rilasciato senza indugio e subito, il diniego è stato in spregio delle regole e non per proseguire in un disegno governativo”, e quel “diniego consapevole e volontario ha leso la libertà di ognuna delle 147 persone e non c’era ragione”. Quindi un pensiero ai migranti, “i grandi assenti in questo processo: non ci sono state le persone offese, la maggior parte di loro è irreperibile, ma non perché siano clandestini o criminali, magari perché una casa non ce l’hanno. Leggeremo a uno a uno i nomi di queste persone per ricordarle”.