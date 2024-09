Norris parte quindicesimo ma guadagna altri punti su Verstappen | il Mondiale piloti è apertissimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024), arriva quarto, ed era oggettivamente il massimo raggiungibile, forse qualcosa di più persino, e in una pista come quella di Baku recupera persinotrein classificaa Max: Landonon si arrende al disastro in qualifica di ieri e chiude al quarto posto la gara in Azerbaigian, rosicchiando tre, anche grazie al giro più veloce, e portandosi a -59dal tre volte campione. Mancano sette gare con tre sprint, ci sono pertanto 206in palio e tutto è possibile, anche se nelle ultime gare sono state mancate alcune grandi chance dal britannico della McLaren. Il suo team è ora al comando dei costruttori e per la classificac’è da evitare errori e distrazioni, perché la macchina Papaya è la più forte in questa fase e da un bel po’ di gare e l’inerzia è tutta a favore degli arancioni.