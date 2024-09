Monza-Inter le probabili formazioni per la 4ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)si giocherà alle ore 20.45 all’U-Power Stadium per la quartadiA: queste leper la partita di oggi.CASA – Dopo il 2-2 contro la Fiorentina, Alessandro Nesta è ancora a caccia della prima vittoria sulla panchina del club brianzolo. Per farlo il tecnico si affida al recuperato Dani Mota insieme a Daniel Maldini, che agiranno alle spalle della punta Milan Djuric. In difesa, invece, prevista la titolarità per Andrea Carboni, che dovrà prendere il posto dell’assente Samuele Birindelli. In panchina, almeno dall’inizio, l’ex nerazzurro Stefano Sensi, con il centrocampo che vedrà la presenza di Pereira, Pessina, Bondo e Kyriakopoulos.