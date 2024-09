Monza-Inter 1-1 Dumfries risponde a Mota

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 settembre 2024) (Adnkronos) – L’frena ae perde la vetta della classifica in favore del Napoli. I nerazzurri, in campo con molte riserve in vista del match di Champions League di mercoledì a Manchester contro il City di Guardiola, non vanno oltre un pareggio per 1-1 contro i brianzoli. Prova incolore dei campioni d’Italia in carica che giocano in maniera compassata e con poca brillantezza, rischiando il ko e trovando il pari all’88’ concheal gol di, che apre le marcature all’81’. In classifica l’è al 2° posto a quota 8 insieme a Juventus e Torino a una lunghezza dal Napoli. Ilinvece è 14° con 3 punti come Roma, Fiorentina e Bologna. Al 5? buona azione dell’che libera Frattesi in ottima posizione per andare al tiro, ma il centrocampista della Nazionale preferisce aprire su Thuram e l’azione sfuma.