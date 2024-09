Marco Ghinassi morto nell’incidente in moto a Sant’Alberto Ravenna | aveva 45 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024)), 15 settembre 2024 – Una domenica tragica sulle strade delte. In un tremendo incidente, verso le 18, in via degli Scariolanti, ha perso la vita un 45enne di. L’incidente è avvenuto a crica 300 metri dalla rotonda della Statale, trae Casal Borsetti. Il 45enne, in sella alla sua Honda Africa Twin, si è scontrato colpendo in modo violentissimo una Fiat Panda che stava uscendo da una strada laterale. La Honda ha colpito l’auto nel lato conducente, all’altezza delre: nell’impatto ilciclista è stato sbalzato a metri di distanza, lain parte è andata distrutta. Il conducente della Panda, probabilmente di rientro da una giornata di caccia, è rimasto illeso.