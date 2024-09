LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | Piastri-Leclerc vicinissimi duello fantastico per la vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

Giro 41/51 Ancora all'interno si difende, poi ha una trazione fantastica in uscita. Giro 40/51 Norris fa il giro veloce in 1:45.662. Ha preso quasi due secondi a Verstappen. Giro 39/51 Norris sta volando con la gomma nuova e può andare a riprendere i 14 secondi di ritardo su Verstappen. Giro 39/51continua a difendersi divinamente su, adesso il ferrarista non sembra averne per attaccare. Giro 38/51 Si è fermato Norris che rientra in settima posizione davanti ad Alonso. Giro 38/51 Sainz continua a guadagnare molto su Perez: è a poco più di quattro secondi. Giro 37/51 Ha ancora un ottimo passo Norris con la gomma dura di 36 giri,ha ancora del margine per difendersi. Giro 36/51 Sta guadagnando molto Sainz nei confronti di Perez: vediamo se riuscirà a tornare in lotta per il podio.