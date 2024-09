La comunità per ragazzi problematici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Inaugurata ieri la nuovaMargherita destinata ad accogliere, negli spazi della Fondazione mons. Ambrogio Portaluppi, in sinergia con Risorsa Sociale,o con difficoltà familiari residenti nei 18 comuni dell’Ambito di Treviglio. Da domani ospita cinque(maschi, in età fra i 14 e i 17 anni) allontanati temporaneamente dalle famiglie, su indicazione delle autorità; presto diventeranno dieci, non appena la struttura sarà a regime. Seguiranno un percorso di emancipazione (fra i 12 e i 24 mesi) al cui termine non ci sarà più bisogno del sostegno dei servizi sociali; parimenti le famiglie seguiranno percorsi analoghi. Si punta a un’opera educazionale, in modo che al ritorno a casa itrovino una famiglia cambiata.