Itis come un accampamento Un’emergenza continua Preoccupati per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) "Siamoper ladegli studenti che dovranno frequentare l’istituto con un cantiere aperto e una totale assenza di percorsi sicuri". A dirlo è Alessandra Orlanza, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e candidata alle elezioni per il consiglio provinciale del 29 settembre, che ieri ha effettuato un sopralluogo alla scuola Iti Leonardo da Vinci insieme a una delegazione del partito. "Siamo venuti qui – spiega Orlanza – per denunciare un cantiere che procede a rilento e senza un cronoprogramma preciso. Lunedì (domani, ndr) 1500 persone, tra studenti e personale, entreranno in questo edificio senza indicazioni chiare, senza percorsi sicuri e con l’assenza di aule disponibili". I lavori della Provincia di Pisa, in gran parte finanziati dal PNRR, comprendono una ristrutturazione per fasi della scuola.