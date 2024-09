Genoa-Roma 1-1 | De Winter all' ultimo secondo risponde a Dovbyk

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Genova, 15 settembre 2024 - Nel lunch match della quarta giornata di Serie A lapareggia a Marassi contro il. Una partita molto intensa, con lache gioca meglio in avvio e trova la prima occasione intorno alla mezz'ora con il dialogo tra Dybala e, con quest'che calcia a botta sicura ma trova un ottimo Gollini. Il portiereno è il protagonista dell'inizio di partita, ma si deve arrendere al 38' quandomette dentro in tap-in dopo la conclusione di Pisilli parata da Gollini. Dopo un lungo check in sala Var, per un possibile fuorigioco, la rete viene convalidata. Neltempo, grazie ai cambi, ilcresce e costringe laa chiudersi nella propria metà campo. All'respiro cross di Vitinha per Deche stacca e pareggia la partita regalando un punto al Grifone.