Furto con spaccata alla tabaccheria Giannini di Civitanova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024)(Macerata) 15 settembre 2014 - Colpo nella notte nelladi via Carducci, un tratto della statale Adriatica a. I ladri, presumibilmente tre, hanno agito poco dopo le 11 incappucciati. Sono arrivati in macchina, hanno parcheggiato davanti all’attività , e poi si sono appropriati di un blocco in cemento prelevato da un cantiere vicino e con quello hanno spaccato la vetrata. Ho capito che successo. Un colpo temerario perché lasi trova tra le caserme della polizia stradale e la sede del commissariato di