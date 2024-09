DA NOI A RUOTA LIBERA | MILLY CARLUCCI E I SEGRETI DI BALLANDO NEL TALK DELLA FIALDINI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 15 settembre 2024) Una conferma nel palinsesto di Rai1domenica pomeriggio è l’appuntamento, dalle 17:20, con “Da noi a” e Francesca. Diversi gli ospitiprima puntata, domenica 15 settembre, a cominciare da, che dal 28 settembre sarà protagonista del sabato sera di Rai 1 il suo seguitissimo “con le stelle”. Poi Caterina Balivo, che, dal 9 settembre, è in onda con la seconda stagione de “La Volta Buona”, il programma di infotainment in onda tutti i pomeriggi su Rai1. E ancora Sofia Raffaeli, la ginnasta che alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024 ha conquistato un bronzo storico, prima medaglia dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale. Con lei la sua allenatrice, Claudia Mancinelli, ex atleta e attrice, diventata popolare per il reclamo ai giudici proprio durante la finaleRaffaeli.