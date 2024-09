Coppa Davis 2024 | tabellone completo e accoppiamenti Finals Malaga

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Ile glidelledi, in programma anche quest’anno a, in Spagna. Saranno otto le nazionali che si contenderanno la celebre insalatiera e tra queste c’è anche l’Italia, che ha conquistato la qualificazione a Bologna con una giornata d’anticipo e potrà difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Ovviamente il percorso non si preannuncia facile vista la concorrenza, dai padroni di casa della Spagna agli Stati Uniti, passando per Australia, Argentina e Germania. Gli azzurri potranno tuttavia contare sul giocatore più forte del mondo, Jannik Sinner, e su una rosa profonda a disposizione del capitano Filippo Volandri. Ledisi terranno da martedì 19 a domenica 24 novembre.