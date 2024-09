Coppa Davis 2024 Koolhof Van De Zandschulp battono Bolelli Vavassori e portano l’Olanda alle Finals

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024)è l’ottava e ultima squadra a qualificarsi per lediin programma a Malaga dal 19 al 24 novembre. Con il brivido, riuscendo a concretizzare l’ultima chance utile quest’oggi a Bologna contro l’Italia. Dopo le due sconfitte nei singolari, gli orange avevano bisogno di un successo nel doppio per rimanere avanti al Brasile in classifica. E il punto loWesleye Botic Van De, protagonisti di una bella vittoria ai danni di Simonee Andreacon il punteggio di 7-6(6) 7-5. Gran prestazione al servizio da parte della coppia olandese, che nel primo set riesce a prevalere al tie-break dopo aver annullato un set point. Nel secondo parziale gli azzurri hanno una palla break sul 5-5, maserve bene e poi sul 6-5 al terzo match point a disposizione Van Detrova la risposta vincente.