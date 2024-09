Ciclismo Tim Merlier vince gli Europei Jonathan Milan e l’Italia si sgretolano nell’ultimo chilometro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Volata quasi scontata nella prova in linea deglidisu strada al maschile. Il Belgio è riuscito a dominare sulle strade di casa, sfruttando una delle due carte a disposizione: lo sprintnte è quello di Timche vestirà per tutto l’anno la maglia di campione continentale. Grande delusione in casa Italia: azzurri protagonisti e scomparsi proprio in vista dell’ultimo. Cinque corridori hanno provato ad animare la corsa nella prima parte di gara: Mathis Le Berre (Francia), Jonas Rutsch (Germania), Nils Brun (Svizzera), Ivo Oliveira (Portogallo) e Felix Ritzinger (Austria). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio, con soprattutto Danimarca e Paesi Bassi attivissime per provare a lanciare i due capitani all’attacco: Mads Pedersen e Mathieu van der Poel. Proprio loro sono stati protagonisti del tentativo più pericoloso di giornata.