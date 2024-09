Cagliari-Napoli | le condizioni di Kvaratskhelia Le ultime sul georgiano

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024) Lesulledi Khvichain vista di. Il talentopotrebbe guidare l’attacco azzurro con Lukaku. Ledi Khvichapreoccupavano i tifosi deldopo la botta subita durante gli impegni con la nazionale georgiana, ma l’attaccante è ora pronto a scendere in campo. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport,ha recuperato completamente dal problema alla caviglia e sarà titolare nel match di oggi contro il. Le scelte di Conte Per la partita all’Unipol Domus, Antonio Conte farà due cambi rispetto alla formazione che ha battuto il Parma.