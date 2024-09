Boxe Canelo batte ai punti Berlanga a Las Vegas e si conferma campione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Non si può dire che abbia rispettato le attese l’incontro andato in scena alla T-Mobile Arena di Lasnella notte italiana tra Saul ‘’ Alvarez, detentore di tre cinture dei supermedi, e Edgar, numero 1 del ranking Wba. Pur trattandosi di uno dei match più attesi dell’anno, che metteva in palio i titoli WBC, WBA e WBO, non ci sono state particolari emozioni, anche in virtù della superiorità del messicano. HIGHLIGHTSha provato a partire forte per cercare di sorprendere l’avversario, ma con il passare dei round è apparso sempre più in difficoltà. Finito al tappeto nel terzo round dopo essere stato colpito da un gancio di, si è rialzato ed ha proseguito, senza però riuscire ad opporre resistenza ma solo innervosendo il rivale con una serie di provocazioni.