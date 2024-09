Autovelox di Pontenuovo | in arrivo una pioggia di richieste di rimborso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Montale (Pistoia), 15 settembre 2024 – Ora i multati con l’delvogliono essere rimborsati. Chi non ha pagato ha già deciso di fare ricorso, ma quelli che hanno pagato, che sono la stragrande maggioranza e che quindi non possono più fare ricorso, ora vogliono informazioni su come richiedere il. Tanti auspicano la creazione di una class-action o comunque di una azione coordinata. Sta montando un movimento dal basso nato dopo la pubblicazione su La Nazione del ricorso di un cittadino di Montale dal quale risulta che il Comune di Pistoia, per sua stessa ammissione, «non ha trovato» nei suoi archivi l’ordinanza che istituisce il limite di 40 chilometri orari al. Sui social sono tantissimi i commenti all’articolo de La Nazione e al mercato, per strada, nei negozi non si parla d’altro.