Assomusica il bilancio della stagione estiva di concerti è molto positivo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Ildei fl associati ad, con presenze importanti in tutta Italia, dal Mi Ami di Milano al Locus pugliese fino ad Ostia Antica e Pompeiestremamentequello di, l’associazione che rappresenta e sostiene gli organizzatori e i produttori di spettacoli musicali dal vivo, al tramonto dell’estate 2024. Gli eventi organizzati dagli associati hanno riscosso un grande successo di pubblico in tutto il territorio nazionale, contribuendo alla crescita dell’intero settore. Laè stata caratterizzata da un ampio ventaglio di manifestazioni che hanno toccato ogni parte del Paese, dal Nord al Sud, con una particolare attenzione alle realtà centrali e meridionali. “È stato un anno di grande crescita pere per i nostri associati“, dichiara Carlo Parodi, Presidente dell’Associazione.