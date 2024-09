Traffico Roma del 14-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

traffico scorrevole al momento a lungo le due carreggiate del raccordo anulare anche sul resto della città non si rilevano difficoltà Vi ricordo che per lavori è chiusa al traffico Piazza Risorgimento 3 a Viale Bastioni di Michelangelo e via del Mascherino attenzione dunque alla segnaletica Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico da lunedì prossimo 16 settembre per lavori nella stazione di Roma Tuscolana i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Cesano verbo la linea fl5 Roma Civitavecchia ed ancora a Roma Vigna Clara e il servizio Leonardo Express potranno subire variazioni di orario e di programma