Serie B Mantova esame Bari | Guai ad avere paura

(Di sabato 14 settembre 2024) Sette punti nelle prime quattro partite per la matricolache oggi affronterà nel pomeriggio (si parte alle 15) undi maturità che potrà fornire indicazioni molto importanti per la squadra di Possanzini. I virgiliani, in effetti, renderanno visita ale giocheranno in uno stadio illustre come il San Nicola. Senza dubbio una forte emozione per una squadra composta da numerosi giocatori che sono alle prime esperienze nel torneo cadetto. Il tecnico biancorosso, lodato pubblicamente da Sarri ("mi ha impressionato per come fa palleggiare la squadra"), carica il suo gruppo: "L’anno scorso abbiamo fatto grandi sacrifici per poter arrivare a giocare in palcoscenici come quello di. Adesso che ci siamo arrivati, dico ai ragazzi di godersela e di pensare solo a giocare, senza farsi frenare dall’ansia o dall’emozione".