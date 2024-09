REKA | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 14 settembre 2024)è un’opera che affascina fin dal primo istante, trasportando i giocatori in un mondo intriso di magia, mistero e folklore. Il gioco riesce a fondere abilmente elementi di esplorazione, costruzione e crafting in un’esperienza coinvolgente e immersiva. Interpretando, un’apprendista della celebre strega Baba Jaga, i giocatori intraprendono un viaggio che li porterà attraverso ambientazioni mozzafiato e paesaggi incantevoli, scoprendo i segreti di una tradizione magica profonda e affascinante.Una delle caratteristiche distintive diè il suo innovativo sistema di costruzione. La casa stregata su zampe di gallina, che funge da rifugio ambulante per la protagonista, non è solo un elemento estetico, ma un vero e proprio campo di espressione creativa.