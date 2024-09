Open arms pm chiede 6 anni per Salvini Meloni | Incredibile

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 14 settembre 2024) (Adnkronos) – "Èche un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini". Lo scrive sui social Giorgia, presidente del Consiglio. "Trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall'immigrazione L'articolo, pmper: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.