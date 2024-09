Marino Fragnito torna in Avio come direttore commerciale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024)nomina. Il manager, precedentemente a capo della Business Unit Vega in Arianespace, ha un’ampia esperienza nel settore spaziale, avendo lavorato in posizioni chiave presso Eumetsat e Thales Alenia Space. Collabora già con, in passato, nelle fasi iniziali del programma Vega. Dal 2016,ricopre il ruolo di senior vice president in Arianespace, gestendo lo sfruttamento del lanciatore Vega e curando le attività di vendita, marketing e sviluppo business. Nel suo curriculum anche gli incarichi di Launch Services manager per Eumetsat e responsabile del Dipartimento Progettazione Lanciatori di