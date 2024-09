Mamma scomparsa da Miane con la figlioletta trovata la lettera d' addio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Una donna di 45 anni, S. R. le sue iniziali, e residente a(Treviso), ha lasciato ieri sul tavolo di casa unadi cinque pagine, nella quale annuncia l'intenzione di volersi uccidere e poi è andata via di casa assieme alla figlia di 3 anni. A trovare i fogli il compagno della donna che ha subito allertato la polizia che ha avviato ricerche. Sembra che la donna da tempo vivesse in una situazione di disagio psicologico, accentuata dal fatto che in corso ci sarebbe la separazione con il compagno. L'auto della donna è stataabbandonata vicino a un ponte a Vidor (Treviso).  La donna ha lasciato a casa il telefono cellulare e il portafoglio con i documenti. La donna e' alta circa 1 metro e 65 centimetri, di corporatura normale, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra.