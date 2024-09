Lite Tajani-Bce sul taglio dei tassi Lagarde | indipendenti dalla politica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) "La Bce è un’istituzione indipendente, come chiaramente espresso nei Trattati, e non siamo soggetti a nessuna pressionedi alcun tipo". Suona piccata la replica della della presidente della Bce, Christine, alla delusione espressa dal ministro degli Esteri Antonioper la decisione "poco coraggiosa" di tagliare il costo del denaro di 25 punti base, dal 3,75 al 3,50%. "Noi lavoriamo basandoci sul nostro mandato, che è la stabilità dei prezzi, e sui dati che riceviamo", dice. Parole alle quali il ministro degli Esteri controreplica che "non è lesa maestà" criticare la banca centrale e confermando le obiezioni italiane al braccio corto di Francoforte che non aiuta la crescita.non parla solo come titolare della Farnesina, ma anche da vicepresidente del Ppe.